На российском ТВ выйдет интервью с сыном Лукашенко

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Интервью с младшим сыном президента Белоруссии выйдет в эфир 10 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде взяла интервью у младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая. Об этом журналистка рассказала в своем Instagram.

«Во время съемки в Минске удалось записать интервью с младшим сыном президента — Николаем Лукашенко. Задала и тот вопрос, который больше всего волнует его поклонниц», — написала Аскер-заде. Интервью с младшим сыном президента Белоруссии выйдет в эфир в воскресенье, 10 января.

23 августа у Дворца независимости в Минске прошел митинг. Протестующие двинулись к зданию, но их остановил ОМОН. После этого Лукашенко с сыном облетел столицу Белоруссии на вертолете. У Николая в руках был автомат. Также на нем был шлем и бронежилет с обоймами к автомату.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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