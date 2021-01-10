В России хотят изменить состав сигарет

МЧС и Минздрав РФ готовят новые требования к сигаретам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МЧС России вместе с Минздравом готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Соответствующий документ могут утвердить уже через два года, рассказал журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден в России», — приводит ТАСС слова Еникеева.

Такая практика, по его словам, широко распространена в странах Европы. Кроме того, такие сигареты были и в СССР. Пожаров, причиной которых были бы сигареты, почти не было. Сейчас же в производители используют селитрованную бумагу, а она хорошо горит. Собеседник издания добавил, что в РФ из-за неосторожного курения происходит много пожаров. Виновниками нередко становятся люди в состоянии алкогольного опьянения.