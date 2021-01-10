Житель Курганской области обвинил медиков в смерти жены от COVID

В Кургане от COVID умерла молодая женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Далматово (Курганская область) Ольга Иванчикова умерла от коронавируса в больнице. Супруг молодой женщины обвинил медиков в халатности и написал заявление в правоохранительные органы. Об этом Иванчиков рассказал URA.RU.

«Она сама пришла в Далматовскую районную больницу. Чувствовала себя более-менее. Ее лечили антибиотиками. При этом у супруги диабет. Районным медикам надо было сразу отправить ее в Курган, понимая, что вылечить коронавирус будет не просто», — сказал Иванчиков.

По его словам, через три дня повышенную температуру врачи сбили, но становилось хуже. По поводу обширных синяков женщине говорили, что просто полопались капилляры. 1 декабря Иванчикову отправили в Курган. «11 суток врачи в Кургане пытались ее реанимировать. Спасибо им за это. Но антибиотики посадили внутренние органы. После очистки крови запустили почки, но в организме уже пошел необратимый процесс — отек мозга и отек легких. 11 декабря Оля умерла», — пояснил супруг.

Женщине было 36 лет. Остались двое детей 11 и 18 лет. Мужчина считает, что в этой ситуации виновна Далматовская больница, которая сразу же не направила пациентку в Курган. Заявление о халатности Иванчиков написал в правоохранительные органы. «Я такой не один, кто жалуется. После трагедии ко мне обращались еще 8 человек, кто недоволен качеством оказания медпомощи. Они тоже писали жалобы», — уточнил Иванчиков

С главврачом Далматовской больницы Евгением Коровиным агентству поговорить не удалось. Во время звонка он был занят. В пресс-службу правительства направлен редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил.