На Новорижском шоссе (Московская область) самосвал столкнулся с колонной военных грузовиков. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«На Новорижском шоссе произошла авария с участием самосвала и колонны военных автобусов», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщения очевидцев. Отмечается, что четыре человека погибли, восемь пострадали. В автобусах ехали солдаты-срочники.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, полиция и пожарные. URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы МВД РФ по Московской области.
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