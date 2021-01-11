Под Москвой самосвал протаранил колонну военных автобусов. Погибли четверых человека. Видео

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Обломки автобуса ДТП ХМАО, Спецстоянка ХМАО, спецстоянка
В аварии на Новорижском шоссе погибли 4 человека (фото архивное) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Новорижском шоссе (Московская область) самосвал столкнулся с колонной военных грузовиков. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«На Новорижском шоссе произошла авария с участием самосвала и колонны военных автобусов», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщения очевидцев. Отмечается, что четыре человека погибли, восемь пострадали. В автобусах ехали солдаты-срочники.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, полиция и пожарные. URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы МВД РФ по Московской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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