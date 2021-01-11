У Кремля появится новый инструмент на выборах в Госдуму

Российские интернет-технологи создадут профессиональную ассоциацию, чтобы показать свою значимость перед выборами в Госдуму, которые пройдут осенью 2021 года. Авторами задумки выступили политтехнологи, сотрудничающие с администрацией президента. Сама идея согласована с Кремлем.
Интернет-технологи соберутся 12 января на специальном мероприятии, где и будет объявлено о создании ассоциации. «Организаторы конвента поясняют, что в условиях пандемии интернет-составляющая политических кампаний становится все более важной. Эксперты считают, что ассоциация поможет ее инициаторам увеличить свое влияние на рынке, а Кремлю — оценить возможности специалистов в этой сфере в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму», — пишет «Коммерсант».
Как пишет издание, главным идеологом создания ассоциации считается заместитель директора АНО «Диалог» Владимир Табак. Уточняется, что сам политтехнолог и люди из его команды часто сопровождают губернаторские кампании, где у действующих глав регионов могут возникнуть трудности. Также Табак занимался работой по противодействую фейковой информации в социальных сетях.
Также учредителями ассоциации интернет-технологов станут политтехнолог Андрей Цепелев (считается, что он станет руководителем организации), общественный деятель Кристина Потупчик, медиаменеджер Ярослав Муравьев, руководитель коммуникационного агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. По словам Цепелева, интернет-составляющая, становится все более важной, особенно в условиях пандемии, когда традиционные способы агитации все менее применимы.
Выборы в Государственную думу VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Президент РФ Владимир Путин дал поручении партии «Единая Россия» провести аудит в своих рядах перед выборами, пишет «Утро.ру».
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