Экономист: половина Кургана уедет из региона за 10 лет

Численность населения Курганской области в ближайшие 10 лет может сократиться на 150 тысяч человек — это почти половина жителей областного центра. Такие данные содержатся в прогнозе Росстата, рассказал URA.RU бывший руководитель Курганстата, профессор Института экономики УрО РАН, кандидат экономических наук Николай Кремлев.
«В Курганской области численность населения с 1990-го по 2019 годы сократилась более чем на 260 тысяч человек, или на 23%. Согласно прогнозу, разработанному Росстатом, до 2030 года численность населения области может сократиться еще на 151 тысячу человек», — привел данные эксперт. Одна из основных причин — высокая смертность: сейчас число умерших превышает число родившихся в 1,8 раза. «В текущем году отмечался миграционный прирост 543 человека, но это временное явление», — добавил Кремлев.
По данным эксперта, дальнейшее сокращение населения Курганской области ускорит процессы депопуляции, урбанизации и старения населения, вызовет дефицит рабочей силы и отразится на способности работников воспринимать инновации в мире высоких технологий. «Все это может зайти так далеко, что никакая экономическая деятельность не будет успешной», — считает он.
«На 1 октября 2020 года в Курганской области проживали 822 765 человек. Численность населения области за январь—сентябрь 2020 года сократилась на 4401 человека», — отмечается в отчете Свердловскстата. С января по октябрь 2020 года в регионе родились 6143 младенцев, умерло 11153 человека. Численность населения Кургана на данный момент составляет около 312 тысяч человек, сообщается на сайте мэрии.
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