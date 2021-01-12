Свердловского депутата, выбившего себе землю, проверит прокурор

Белоярский депутат добился бесплатного выделения ему земельного участка, мотивируя это тем, что он является главой многодетной семьи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Свердловской области и областной антикоррупционный департамент начали проверку законности выделения земельного участка депутату думы Белоярского городского округа Сергею Кузьмину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», процедура получения земли будет тщательно проанализирована.

«Со своей стороны региональное отделение „Единой России“ следит за ситуацией с точки зрения соблюдения не только законодательных, но и этических норм, поскольку Сергей Кузьмин представляет в думе нашу партию. В случае выявления подлога или иных нарушений вопрос будет рассматриваться на заседании регионального политсовета», — рассказал замглавы исполкома, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Максим Бестфатер.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пообещали уточнить данные о проверке позже. «Департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской области ситуация взята под контроль. В случае появления достаточных оснований будут проведены проверочные мероприятия в соответствии с законодательством», — прокомментировали информацию в региональном департаменте информполитики.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Белоярской думы Сергей Кузьмин несколько месяцев добивался, чтобы участок на улице Милицейской перевели из рекреационной зоны в зону жилой застройки для передачи многодетной семье. После того, как дума приняла соответствующее решение, выяснилось, что владельцем участка стал сам Кузьмин. В беседе с корреспондентом URA.RU депутат заявил, что воспитывает троих детей, поэтому имеет право на выделение земли. Также, по его словам, он стоял в общей очереди на ее получение.