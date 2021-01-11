Свердловский депутат выбил себе землю за счет многодетной семьи

Многодетный депутат Белоярского ГО добился выделения ему земли на улице, где стоит ратуша Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат думы Белоярского городского округа Сергей Кузьмин добился бесплатного выделения ему земельного участка под ИЖС на одной из центральных улиц поселка Белоярский. Как сообщил URA.RU его коллега по думе Иван Десятков, Сергей Кузьмин пролоббировал в думе выделение участка для нужд многодетной семьи. После того, как народные избранники приняли положительное решение, выяснилось, что речь идет о семье самого депутата.

«Депутат Кузьмин настойчиво добивался, чтобы участок в центре Белоярского перевели для какой-то многодетной семьи из рекреационной зоны в зону жилой застройки. В итоге сам Кузьмин и стал владельцем земли, когда формальности были соблюдены», — рассказал Иван Десятков. По его словам, речь идет о земле в конце улицы Милицейской, которая буквально упирается в здание мэрии.

Сергей Кузьмин в разговоре с URA.RU заявил, что его коллега пытается «сделать из мухи слона». «В течение полугода эта история шла своим чередом. Я никого не обогнал, никого не перепрыгнул. Никого не обманул. Ивана Десяткова задело, что я не сказал, что это мой участок. Но я никого на свою сторону не перетягивал, и в земельную комиссию, которая решает эти вопросы, я не вхожу», — прокомментировал депутат. Начинать строительство на полученном участке Сергей Кузьмин пока не планирует. Он уточнил, что воспитывает троих детей, имеет право на выделение земли и стоял в общей очереди на ее получение.

Между тем, по информации Ивана Десяткова, его коллега среди очередников не числился. «Проверили списки на получение земли многодетными, его в списках нет», — подчеркнул Десятков.