Российские власти не поддержат законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года. Об этом журналистам заявил экономист, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер, ранее готовивший программу реформ для Дмитрия Медведева.
«Правительство говорит, что у них нет денег в Пенсионном фонде, там дефицит, мы вынуждены его закрывать за счет федерального бюджета. Это будет главный аргумент — на большую щедрость денег у нас нет», — рассказал экономист в эфире телеканала «Дождь». Он отметил, что пенсионеры, по мнению правительства, не самая бедная часть населения. Например, во время пандемии пожилые россияне не получили от государства дополнительной поддержки. Также Гонтмахер уточнил, что идет дискуссия о том, будет ли индексация пенсий работающим гражданам. Власти до 1 февраля должны дать ответ, заключил профессор.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий. Социальные пенсии предлагается индексировать ежегодно с 1 апреля. Согласно инициативе, если инфляция будет выше темпов роста прожиточного минимума пенсионера, в июле будет проведена дополнительная индексация, сообщает агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в