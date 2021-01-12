В лицее-интернате из-за аварии на сетях упала температура Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за холодов в курганском лицее-интернате для одаренных детей в селе Лесниково Кетовского района в душевых установили электрические обогреватели. Температура в остальных помещениях учебного заведения держится на уровне 10 градусов тепла. Об этом URA.RU рассказали родители лицеистов.

«Мы ужаснулись, когда после наступления холодов детям в душевых поставили четыре обогревателя. Это же дети, кругом вода. Из-за влажности и электроприборов дети рисковали получить травмы. Ладно, детей быстро отпустили по домам, чтобы не подвергать опасности и не заморозить», — пояснил один из осведомленных родителей. Он уточнил, что некоторых детей из-за этого уже переводят из лицея в другие учебные заведения.

По словам местных жителей, знакомых с ситуацией, с декабря в учебных корпусах лицея очень холодно: температура около 10 градусов тепла. «После возобновления очного обучения дети приехали со своими обогревателями. Но сети не выдерживали. Школьников отпустили по домам, а учителя продолжают работать. Многие уже заболели», — пояснил житель села.

По информации департамента образования и науки Курганской области, в декабре в лицее произошел прорыв труб отопления, что привело к снижению температуры в корпусах. «На сегодняшний день ведутся работы. Планируется восстановить температурный режим в течение недели. Обучение у детей идет в дистанционной форме. Преподаватели ведут уроки из кабинетов с нормальным уровнем температуры. В помещениях с низкой температурой сотрудники постоянно не находятся», — уточнили в департаменте.

Там добавили, что документы из лицея забрали родители двух учащихся. Газовая котельная работает в лицее с 2006 года. В 2017 году котлы заменили новыми. Перед началом отопительного сезона была проведена вся необходимая подготовка.