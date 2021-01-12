12 января 2021

Челябинский горнолыжный курорт закрыли из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, подъемник, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжники, курорт
Подъемники горнолыжной трассы не могут работать из-за сильного мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области из-за аномальных морозов 13 января приостановил работу горнолыжный курорт «Солнечная долина». Об этом URA.RU сообщили в администрации курорта.

«Сегодня сильный мороз. Пока подъемники не могут быть запущены, ждем потепления», — рассказали на курорте. Там затруднились сказать, когда работа возобновится.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в ближайшее время морозы лишь усилятся. «Ночью и утром 14 января на территории области ожидается понижение температуры воздуха до минус 40 градусов», — предупредили в ведомстве.

Накануне из-за сильных холодов начали отменять занятия в школах Южного Урала. 13 января не пошли учиться школьники Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска, Кыштыма, Озерска, Карталинского и Сосновского районов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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