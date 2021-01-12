Челябинский горнолыжный курорт закрыли из-за аномальных морозов

В Челябинской области из-за аномальных морозов 13 января приостановил работу горнолыжный курорт «Солнечная долина». Об этом URA.RU сообщили в администрации курорта.
«Сегодня сильный мороз. Пока подъемники не могут быть запущены, ждем потепления», — рассказали на курорте. Там затруднились сказать, когда работа возобновится.
По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в ближайшее время морозы лишь усилятся. «Ночью и утром 14 января на территории области ожидается понижение температуры воздуха до минус 40 градусов», — предупредили в ведомстве.
Накануне из-за сильных холодов начали отменять занятия в школах Южного Урала. 13 января не пошли учиться школьники Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска, Кыштыма, Озерска, Карталинского и Сосновского районов.
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