В челябинских школах отменили занятия из-за морозов

В городах Челябинской области 13 января из-за сильных морозов отменили занятия в школах для первой и второй смены. Об этом сообщили URA.RU в администрации города.
«В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1-7-х классов школ города, которые обучаются в первую и вторую смену», — предупредили родителей в Единой дежурно-диспетчерской службе города. Также занятия отменены для школьников Магнитогорска, сообщили URA.RU в мэрии второго по величине города области. «В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1-11-х классов школ города, которые обучаются в первую смену», — отметили там.
Холодать в Челябинской области начало с понедельника первой рабочей недели 2021 года. В Магнитогорске занятия из-за морозов пришлось отменять уже 12 января, причем сразу для двух смен начальной школы. К утру 13 января температура в Челябинске упала до минус 26 градусов.
По прогнозу областного ЦГМС, пик холодов придется на ночь 14 января, когда столбик термометра опустится до минус 31—минус 36 градусов. В ночь на 15 января в Челябинской области потеплеет до минус 20-25 градусов, а днем пятницы — до минус 7—минус 12 градусов. Однако на смену морозам придут сильные снегопады и метели.
Подписывайтесь на URA.RU в