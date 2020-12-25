В Кремле отреагировали на новый рост цен на продукты

Дмитрий Песков сообщил, что ведется постоянный мониторинг цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Случившийся за последнюю неделю рост цен на продукты в России держится на контроле у президента РФ Владимира Путина, сообщил URA.RU во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом Кремль не располагает данными о том, есть ли связь между изменениями и недавними мерами по регулированию стоимости социально значимых товаров.

«Вопрос на постоянном контроле у президента и правительства. Там осуществляется регулярный мониторинг на эту тему, — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. — Есть ли связь или нет — это нужно анализировать экономистам. Там вопрос только в том, происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний».

9 декабря президент Путин провел совещание с правительством, на котором раскритиковал министров за растущие цены на основные группы товаров. Особо впечатляющие цифры были приведены по сахару (71,5%) и по подсолнечному маслу (23,8%). 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен. К примеру, заключило соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла и с розничными сетями о снижении стоимости продуктов.

По данным Росстата за неделю с 15 по 21 декабря в России выросли цены различные категории продуктов, в том числе яйца (3,2%), огурцы (10%), помидоры (6,4%), рыбу (0,8%). При этом цены на сахар и масло в России понизились.

Как сообщало URA.RU, социологи начали фиксировать растущее недовольство ценами на продукты еще с сентября. Причем россияне особо выделяли две категории товаров — сахар и подсолнечное масло.