Борт «Ямала» подал сигнал бедствия и летит в сторону Петербурга

Самолет летел из Москвы в Салехард Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Салехард, экстренно летит в сторону Санкт-Петербурга. Рейс YC 32 подал сигнал бедствия.

«Ямал 32 из Домодедово в Салехард аварийно садится в дме [Домодедово]. Больше часа вырабатывал топливо. Борт подал сигнал ЧС 7700, продолжает движение на запасной [аэродром] в Санкт-Петербург», — пишет telegram-канал Aviaincidents. Сигнал ЧС под номером 7700 обозначает аварию или другую нештатную ситуацию на борту.

По данным сервиса FlightRadar, Airbus A320, летевший в Салехард, действительно направляется в сторону Санкт-Петербурга. В аэропорту Пулково URA.RU подтвердили, что ожидают прибытие ямальского самолета. «В 06:40 ожидаем прибытия борта авиакомпании „Ямал“», — заявили агентству в Пулково. Там добавили, что самолет летит в Санкт-Петербург из московского Домодедово. Дозвониться до пресс-служб Домодедово и авиакомпании «Ямал» не удалось.

Обновлено в 6:37 (московское время): по данным Aviaincidents, у борта возникла проблема с датчиками скорости. «Борт сообщил в эфире о проблемах с показаниями скорости», — пишет канал. Обновлено в 6:49: Aviaincidents сообщает, что самолет запросил ступенчатое снижение в Пулково. Обновлено в 7:00: Борт успешно приземлился в аэропорту Пулково.