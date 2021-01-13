В России хотят ограничить запуск фейерверков пятью днями в году

В России нужны жесткие ограничения на использование зарядной пиротехники. Фейерверки можно запускать только пять дней в году, потому что они слишком громкие, заявил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.
«В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году. 31 декабря — 1 января, 9 мая, 12 июня, 4 ноября», — говорится в обращении имя главы Роспотребнадзора. Документ приводит RT.
Хамзаев возмутился, что граждане, запуская фейерверки, не ограничиваются только кануном Нового года. Использовать данную продукцию поздними вечерами и в ночное время в новогодние каникулы недопустимо, считает он.
С заявлением чиновника согласны и некоторые врачи. Жители России попадают в больницы в праздники чаще всего из-за травм, связанных с пиротехникой, сообщил кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин.
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