Врач раскрыл, из-за чего россияне травмируются в праздники

Жители России попадают в больницы в праздники чаще всего из-за травм, связанных с пиротехникой. Переломы и ушибы во время алкогольного опьянения — вторая причина. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин.
«Основные виды травм в новогодние праздники — это травмы, полученные от всевозможной пиротехники, а также падения, ушибы или переломы, полученные либо в состоянии алкогольного опьянения, либо на свежем воздухе при активном времяпрепровождении», — приводит его слова RT. Чтобы избежать проблем, врач советует контролировать все свои действия во время работы с пиротехникой и использовать только сертифицированные изделия.
Эксперт также советует контролировать дозу выпитого алкоголя, чтобы не омрачать себе отдых. Травмироваться можно и трезвым: при активном образе жизни, катании на коньках и лыжах. В этом случае врач советует захватить аптечку перед выходом из дома.
Другие доктора считают, что лучше всего во время новогодних каникул — не длительные мероприятия вне дома, а небольшая прогулка в парке. Однако нужно помнить про социальную дистанцию из-за коронавируса, предупреждает агентство Nation News. От дальних поездок вообще лучше воздержаться.
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