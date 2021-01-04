04 января 2021

Врач раскрыл, из-за чего россияне травмируются в праздники

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Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль, арамильская городская больница
Алкоголь и петарды могут испортить отдых, говорят специалисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители России попадают в больницы в праздники чаще всего из-за травм, связанных с пиротехникой. Переломы и ушибы во время алкогольного опьянения — вторая причина. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин.

«Основные виды травм в новогодние праздники — это травмы, полученные от всевозможной пиротехники, а также падения, ушибы или переломы, полученные либо в состоянии алкогольного опьянения, либо на свежем воздухе при активном времяпрепровождении», — приводит его слова RT. Чтобы избежать проблем, врач советует контролировать все свои действия во время работы с пиротехникой и использовать только сертифицированные изделия.

Эксперт также советует контролировать дозу выпитого алкоголя, чтобы не омрачать себе отдых. Травмироваться можно и трезвым: при активном образе жизни, катании на коньках и лыжах. В этом случае врач советует захватить аптечку перед выходом из дома.

Другие доктора считают, что лучше всего во время новогодних каникул — не длительные мероприятия вне дома, а небольшая прогулка в парке. Однако нужно помнить про социальную дистанцию из-за коронавируса, предупреждает агентство Nation News. От дальних поездок вообще лучше воздержаться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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