13 января 2021

В Челябинске пенсионер убил жену и покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, ск, следственное управление на транспорте
Следователи выясняют причины гибели двух челябинских пенсионеров Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске, в одном из домов в центре города на улице Красной, найдены тела двух пенсионеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, по предварительным данным пожилой мужчина сначала убил супругу, а потом совершил суицид.

«Вечером 13 января в квартире обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По предварительным данным мужчина совершил убийство супруги, а потом покончил с собой», — сообщили агентству в ведомстве.

Квартира была закрыта изнутри. Мужу было 65 лет, а его жене 63 года. Уголовное дело возбуждено ст. 105 УК УРФ (убийство). В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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