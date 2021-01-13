13 января 2021
12 января 2021

ХМАО лишается шансов на ослабление карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи
Количество больных после праздников только растет, хотя врачи надеялись на обратное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Надежды санитарных врачей на то, что после новогодних праздников может измениться интенсивность распространения коронавируса, не оправдались. В ХМАО четвертый день подряд растет число заражений. За минувшие сутки выявили 218 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

«На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 17 контакты уточняются», — сообщили URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также известно, что выздоровели меньше людей, чем заболели (213 человек против 218), за сутки также умерли два человека. Больше всего заболевших в Сургуте. Общая картина распространения вируса выглядит так:

  • Сургут — 37;
  • Нижневартовск — 23;
  • Ханты-Мансийск — 21;
  • Нефтеюганск — 17;
  • Урай — 16;
  • Мегион — 15;
  • Нягань — 15;
  • Нефтеюганский район — 9;
  • Октябрьский район — 8;
  • Сургутский район — 7;
  • Когалым — 6;
  • Березовский район — 6;
  • Кондинский район — 6;
  • Советский район — 6;
  • Покачи — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 5;
  • Пыть-Ях — 4;
  • Югорск — 4;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Радужный — 2;
  • Белоярский район — 2;
  • Лангепас — 1.

Ранее URA.RU писало, что карантинные меры могут ослабить после анализа эпидемиологической ситуации в регионе. Санитарные врачи обратили внимание на то, что если картина распространения коронавируса после новогодних праздников изменится — регион может рассчитывать на упрощение эпидрежимов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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