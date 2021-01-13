ХМАО лишается шансов на ослабление карантина

Надежды санитарных врачей на то, что после новогодних праздников может измениться интенсивность распространения коронавируса, не оправдались. В ХМАО четвертый день подряд растет число заражений. За минувшие сутки выявили 218 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.
«На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 17 контакты уточняются», — сообщили URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Также известно, что выздоровели меньше людей, чем заболели (213 человек против 218), за сутки также умерли два человека. Больше всего заболевших в Сургуте. Общая картина распространения вируса выглядит так:
- Сургут — 37;
- Нижневартовск — 23;
- Ханты-Мансийск — 21;
- Нефтеюганск — 17;
- Урай — 16;
- Мегион — 15;
- Нягань — 15;
- Нефтеюганский район — 9;
- Октябрьский район — 8;
- Сургутский район — 7;
- Когалым — 6;
- Березовский район — 6;
- Кондинский район — 6;
- Советский район — 6;
- Покачи — 5;
- Ханты-Мансийский район — 5;
- Пыть-Ях — 4;
- Югорск — 4;
- Нижневартовский район — 3;
- Радужный — 2;
- Белоярский район — 2;
- Лангепас — 1.
Ранее URA.RU писало, что карантинные меры могут ослабить после анализа эпидемиологической ситуации в регионе. Санитарные врачи обратили внимание на то, что если картина распространения коронавируса после новогодних праздников изменится — регион может рассчитывать на упрощение эпидрежимов.
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