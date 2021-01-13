ХМАО лишается шансов на ослабление карантина

Количество больных после праздников только растет, хотя врачи надеялись на обратное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Надежды санитарных врачей на то, что после новогодних праздников может измениться интенсивность распространения коронавируса, не оправдались. В ХМАО четвертый день подряд растет число заражений. За минувшие сутки выявили 218 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

«На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 17 контакты уточняются», — сообщили URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также известно, что выздоровели меньше людей, чем заболели (213 человек против 218), за сутки также умерли два человека. Больше всего заболевших в Сургуте. Общая картина распространения вируса выглядит так:

Сургут — 37;

Нижневартовск — 23;

Ханты-Мансийск — 21;

Нефтеюганск — 17;

Урай — 16;

Мегион — 15;

Нягань — 15;

Нефтеюганский район — 9;

Октябрьский район — 8;

Сургутский район — 7;

Когалым — 6;

Березовский район — 6;

Кондинский район — 6;

Советский район — 6;

Покачи — 5;

Ханты-Мансийский район — 5;

Пыть-Ях — 4;

Югорск — 4;

Нижневартовский район — 3;

Радужный — 2;

Белоярский район — 2;

Лангепас — 1.

Ранее URA.RU писало, что карантинные меры могут ослабить после анализа эпидемиологической ситуации в регионе. Санитарные врачи обратили внимание на то, что если картина распространения коронавируса после новогодних праздников изменится — регион может рассчитывать на упрощение эпидрежимов.