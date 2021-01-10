В ХМАО назвали условия снятия ограничений по коронавирусу

Сейчас рестораны не имеют права работа по ночам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ХМАО не планирует инициировать послабления для бизнеса, введенные для кафе и ресторанов. Но сделает это, если соответствующие рекомендации поступят от Федерального Роспотребнадзора. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

«Документ (рекомендуемый ограничить работу кафе и ресторанов — ред.) принят на федеральном уровне и носит обязательный характер. Так не может быть, чтобы мы тут, на месте, принимали решения о снятии ограничений. Региональные послабления могут вводиться, если на то есть указания в Федеральной норме», — сообщила Кудрявцева.

Санитарный врач добавила, что послабления могут быть введены после анализа эпидемиологической ситуации в регионе, то есть в случае, если картина распространения коронавируса после новогодних праздников изменится. «Народ не ходил на работу, в школу. Даже если между собой общались, то это все равно не те масштабы. Если снижение заболеваемости, которое мы наблюдали за новогодние праздники связано не только с тем, что людям больничный не нужен, то может и [есть смысл думать о послаблениях]», — заключила врач.

Ранее URA.RU писало, что власти Челябинской области сняли ограничения для кафе и ресторанов на работу до 23:00, не дожидаясь решения Федеральный властей. С сегодняшнего дня заведения общепита там могут работать круглосуточно.