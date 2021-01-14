Минздрав РФ дал установки регионам по вакцинации от коронавируса

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мурашко михаил
По словам Михаила Мурашко, до конца января в регионы будет направлено порядка двух миллионов доз вакцины Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал российские регионы провести подготовительную работу для начала массовой вакцинации населения от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерального Минздрава.

«Регионам необходимо расширять инфраструктуру по приему вакцины, внутренней логистике и применению. Обеспечить возможность постоянного увеличения пропускной способности пунктов вакцинации, увеличить их число, повысив доступность вакцинации для всех граждан», — заявил Мурашко в ходе селекторного совещания с главами субъектов РФ.

Министр рассказал, что в настоящее время в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллионов доз вакцины «Спутник V». За эту неделю в российские регионы поступило более 600 тысяч доз, до конца текущего месяца ожидается еще порядка двух миллионов. По словам Мурашко, приоритет при вакцинации отдается группам риска: гражданам старше 55 лет, больным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее стало известно, что на этой неделе российские регионы дополнительно получат еще 600 тысяч доз вакцины от коронавируса. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которые приводит телеканал 360, работа по наращиванию количества доз препарата в регионах будет продолжаться.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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