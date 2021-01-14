Минздрав РФ дал установки регионам по вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал российские регионы провести подготовительную работу для начала массовой вакцинации населения от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерального Минздрава.
«Регионам необходимо расширять инфраструктуру по приему вакцины, внутренней логистике и применению. Обеспечить возможность постоянного увеличения пропускной способности пунктов вакцинации, увеличить их число, повысив доступность вакцинации для всех граждан», — заявил Мурашко в ходе селекторного совещания с главами субъектов РФ.
Министр рассказал, что в настоящее время в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллионов доз вакцины «Спутник V». За эту неделю в российские регионы поступило более 600 тысяч доз, до конца текущего месяца ожидается еще порядка двух миллионов. По словам Мурашко, приоритет при вакцинации отдается группам риска: гражданам старше 55 лет, больным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее стало известно, что на этой неделе российские регионы дополнительно получат еще 600 тысяч доз вакцины от коронавируса. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которые приводит телеканал 360, работа по наращиванию количества доз препарата в регионах будет продолжаться.
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