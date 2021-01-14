Онищенко объяснил, как россияне смогут получить вакцину Pfizer

Геннадий Онищенко считает, что у Pfizer нет препятствий для регистрации в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если сама фирма Pfizer захочет привезти свою вакцину на российский рынок, ей достаточно будет просто зарегистрироваться в установленном порядке. Тогда вакцина может начать продаваться в России, объяснил URA.RU врач-эпидемиолог, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Если фирма пожелает, пожалуйста, пусть регистрирует вакцину в установленном порядке. У нас в аптеке лежит иностранная гриппозная вакцина. Кто хочет — покупает. Все зависит от фирмы. Тут нет никакого запрета. Это касается не только коронавирусной вакцины, любой», — объяснил Онищенко.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков подчеркивает, что вопрос с сертификацией Pfizer может стать политическим. Это случится, если Евросоюз примет решение, которое обдумывал ранее, и запретит въезд в ЕС лицам, не привитым сертифицированной в Европе вакциной.

«Вопрос с Pfizer довольно сложный, он скорее политический. Потому что Евросоюз собирается запретить выдачу виз лицам, которые не привились вакциной, сертифицированной в ЕС. Pfizer как раз там сертифицирована. Я думаю, рано или поздно, эта вакцина у нас тоже будет сертифицирована именно по этим соображениям», — сказал Чумаков.

Эксперт отметил, что с сертификацией «Спутника V» в Европе могут возникнуть проблемы. Российскую вакцину отказалась сертифицировать даже всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что Россия провалила третью фазу испытаний, когда до ее окончания запустила массовую вакцинацию, напоминает Чумаков. Ранее после прививки Pfizer в Норвегии умерли 23 человека.

URA.RU обратилось в Минздрав России с вопросом о возможности регистрации Pfizer в РФ. На момент написания новости ответ не поступил. 12 января сообщалось, что Pfizer уже рассматривает возможную подачу заявки на регистрацию в России, напоминает RT. Глава Росздравнадзора допустил возможность сертификации этой вакцины в России, уточняет telegram-канал RT.

Вакцина Pfizer хранится при температуре от -75 до -80 градусов, что становится препятствием для ее распространения. Так из-за нарушения температурного режима уже сорвалась вакцинация в Литве, пишет телеканал 360. Ранее Росздравнадзор уже запретил российским частным клиникам прививать людей Pfizer из-за того, что вакцина не прошла регистрацию в РФ.