Из-за коронавируса сотовая связь может подорожать на 15%

Российские операторы сотовой связи могут поднять цены на свои услуги на 15%, поскольку из-за пандемии COVID-19 лишились части доходов и понесли незапланированные расходы. Об этом говорится в отчете агентства Content-Review.
«Прогнозируемое повышение тарифов на 15—16% — вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов», — цитирует отчет газета «Ведомости». К примеру, в период карантина сотовые компании потеряли доход от международного роуминга.
Content-Review оценивает недополученную прибыль и незапланированные расходы операторов в 30 млрд рублей. Возможности для «скрытого» повышения уже исчерпаны, поэтому сотовые компании поднимут цены напрямую. Но, скорее всего, это коснется тарифов стоимостью 500-900 рублей в месяц, полагают эксперты. Ведь для их владельцев это повышение будет несущественным.
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