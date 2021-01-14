14 января 2021

Из-за коронавируса сотовая связь может подорожать на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, вышка сотовой связи, 5G
Цены увеличат для тарифов от 500 рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российские операторы сотовой связи могут поднять цены на свои услуги на 15%, поскольку из-за пандемии COVID-19 лишились части доходов и понесли незапланированные расходы. Об этом говорится в отчете агентства Content-Review.

«Прогнозируемое повышение тарифов на 15—16% — вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов», — цитирует отчет газета «Ведомости». К примеру, в период карантина сотовые компании потеряли доход от международного роуминга.

Content-Review оценивает недополученную прибыль и незапланированные расходы операторов в 30 млрд рублей. Возможности для «скрытого» повышения уже исчерпаны, поэтому сотовые компании поднимут цены напрямую. Но, скорее всего, это коснется тарифов стоимостью 500-900 рублей в месяц, полагают эксперты. Ведь для их владельцев это повышение будет несущественным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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