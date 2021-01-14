14 января 2021

Москва забирает полномочия у российскиих регионов

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Совещание в полпредстве с губернаторами по ВКС. Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, клерк, пиджак, дресс код, офисный работник
Законопроект предполагает разделение полномочий между федеральным центром и субъектами РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект, уточняющий полномочия регионов и федерального центра. В частности, данная инициатива предполагает установление приоритета федеральных отраслевых законов.

«Он описывает уточнение и разграничение полномочий регионов и федерального центра, в первую очередь устанавливая приоритет „отраслевых“ федеральных законов по вопросам совместного ведения», — передает содержание документа «Коммерсант». Также согласно одной из норм, у регионов не будет полномочий по материально-техническому, транспортному и жилищному обеспечению налоговых органов. Тем самым исключается возможное влияние локальной политики на налоговую вертикаль.

То же самое касается полномочий региональных властей по лицензированию использования участков для геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и камней, а также их добычи и осуществлению контроля за работой организаций в этой отрасли. Как отмечается в приписке к документу, данная мера призвана предотвратить дублирование региональных и федеральных контрольно-надзорных функций.

Данный законопроект был разработан еще по поручению вице-премьера Виталия Мутко от 29 октября 2018 года. Помимо разделения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ, инициатива предполагает встраивание вертикали власти в систему регионального и муниципального управления.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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