Москва забирает полномочия у российскиих регионов

В Госдуму внесен законопроект, уточняющий полномочия регионов и федерального центра. В частности, данная инициатива предполагает установление приоритета федеральных отраслевых законов.
«Он описывает уточнение и разграничение полномочий регионов и федерального центра, в первую очередь устанавливая приоритет „отраслевых“ федеральных законов по вопросам совместного ведения», — передает содержание документа «
То же самое касается полномочий региональных властей по лицензированию использования участков для геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и камней, а также их добычи и осуществлению контроля за работой организаций в этой отрасли. Как отмечается в приписке к документу, данная мера призвана предотвратить дублирование региональных и федеральных контрольно-надзорных функций.
Данный законопроект был разработан еще по поручению вице-премьера Виталия Мутко от 29 октября 2018 года. Помимо разделения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ, инициатива предполагает встраивание вертикали власти в систему регионального и муниципального управления.
Подписывайтесь на URA.RU в