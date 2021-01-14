14 января 2021
13 января 2021

В Курганской области ослабили карантин для студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, сельская школа, класс, школа, парты
К очному обучению вернется часть студентов колледжей и техникумов региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для студентов колледжей и техникумов Курганской области завершится дистанционное обучение. Это не касается Кургана и Шадринска. Об этом 15 января сообщил региональный оперштаб.

«По решению штаба завершается дистант для студентов колледжей и техникумов, кроме обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования в городах Кургане и Шадринске», — указано в сообщении. У остальных студентов учреждений среднего профессионального образования в очном формате проходят только практические занятия.

В оперштабе добавили, что в образовательных организациях продолжат соблюдать все меры по борьбе с распространением коронавируса. Проведение массовых мероприятий там запрещено.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что с 18 января все школьники региона будут учиться очно. Он отметил, что сейчас среди всех больных коронавирусом в области — детей около 3%, что, по его мнению, немного.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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