13 января 2021

Курганских школьников выводят с дистанционного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, шумков вадим
Вадим Шумков рассказал, что уровень заболеваемости коронавирусом среди школьников позволяет отменить дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Школьники Курганской области с 18 января выходят с дистанционного на очное обучение. Об этом в соцсетях написал глава региона Вадим Шумков.

«Сегодня на штабе обсудили несколько вопросов. Один из важных — с 18 января все школьники выходят с дистанционного обучения», — написал Шумков на своей странице во «ВКонтакте». Он напомнил, что в настоящее время на дистанционном обучении находятся школьники 5-8 классов. Однако низкая заболеваемость среди них позволяет перевести всех на очное образование.

Кроме того, Шумков анонсировал старт прививочной кампании в области. По его словам, в январе—феврале регион получит порядка 36 тысяч доз вакцины от коронавируса. Первыми будут привиты граждане из группы риска: учителя, врачи и соцработники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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