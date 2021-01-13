Курганских школьников выводят с дистанционного обучения

Вадим Шумков рассказал, что уровень заболеваемости коронавирусом среди школьников позволяет отменить дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьники Курганской области с 18 января выходят с дистанционного на очное обучение. Об этом в соцсетях написал глава региона Вадим Шумков.

«Сегодня на штабе обсудили несколько вопросов. Один из важных — с 18 января все школьники выходят с дистанционного обучения», — написал Шумков на своей странице во «ВКонтакте». Он напомнил, что в настоящее время на дистанционном обучении находятся школьники 5-8 классов. Однако низкая заболеваемость среди них позволяет перевести всех на очное образование.

Кроме того, Шумков анонсировал старт прививочной кампании в области. По его словам, в январе—феврале регион получит порядка 36 тысяч доз вакцины от коронавируса. Первыми будут привиты граждане из группы риска: учителя, врачи и соцработники.