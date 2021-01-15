В США рассекретят сотни документов о связи Трампа с Россией

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Согласно расследованию, Дональд Трамп якобы вступил в сговор с Россией Фото: Официальный сайт Президента РФ

В пятницу будут рассекречены сотни документов, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источник в Сенате.

«Рассекреченные документы будут включать показания, расшифровки стенограмм и интервью. Ожидается, что в релиз войдут сотни документов», — передает издание информацию, полученную от источника в Сенате.

Ранее специальный советник Роберт Мюллер выпустил расследование о сговоре Трампа с Россией с целью повлиять на президентские выборы 2016 года. Трамп и его союзники, в свою очередь, называют расследование мистификацией, призванной подорвать его президентство, передает РАПСИ.

В прошлом году комитет Сената по разведке опубликовал отчет, в котором подробно описывается вмешательство России в выборы президента США в 2016 году. Авторы расследования пришли к выводу, что эти контакты представляли собой «серьезную угрозу контрразведки», однако они не нашли доказательств того, что Трамп или его сторонники вступили в сговор с Россией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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