Гордон сделает подарок челябинке, захламившей квартиру

Челябинка 10 лет носила домой мусор с помойки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ведущий передачи «Мужское Женское» на Первом канале Александр Гордон купит двери жительнице Челябинска Ольге Сельнициной. Женщина более 10 лет собирала в своей трехкомнатной квартире различный мусор с помойки и сейчас пытается привести жилье в порядок, чтобы вернуть собственную дочь.

«Вы хотите, чтобы я вам двери купил?» — спросил челябинку Гордон. «Ну, я не знаю, но, конечно бы, двери хотелось поменять», — ответила челябинка.

Сельницина попала в итоговый выпуск передачи после того, как про нее сняли сюжет в ноябре минувшего года. Ее 16-летняя дочь отказалась жить с матерью, которая более 10 лет собирала еду и мусор с помойки после смерти сына от наркотиков. Психологи признали женщину вменяемой, но девушку после программы забрали в реабилитационный центр.

В итоговом выпуске герои прошлых передач рассказывали, что изменилось в их жизни после обнародования их истории. На передаче женщина уточнила, что волонтеры и клининговая компания помогли расчистить ей часть квартиры, сейчас ей требуется косметический ремонт. Ведущий сам предложил оплатить расходы на двери, как только жилье полностью расчистят от хлама.