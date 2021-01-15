Российские ученые нашли вещество, которое блокирует коронавирус

Один из ферментов змеиного яда проявляет активность против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании российских биологов из Института биоорганической химии РАН и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Авторы исследования напомнили, что змеиные яды обладают антибактериальными, противогрибковыми, противопаразитарными и противовирусными свойствами. В лабораторных условиях ученые изучили один из компонентов змеиного яда фосфолипазу А2 (PLA2). «В настоящем исследовании мы продемонстрировали, что PLA2 змеи обладают противовирусной активностью против SARS-CoV-2. Наибольшую активность проявили димерные PLA2 группы IIA», — говорится в тексте исследования, опубликованном на портале препринтов bioRxiv.
Российские ученые выяснили, что PLA2 обладают сильной вирулицидной активностью против SARS-CoV-2. Этот компонент также блокирует взаимодействие спайкового белка коронавируса с рецептором ACE2, через который вирус проникает в здоровые клетки.
Ранее доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин посоветовал отказаться от антидиарейных препаратов с лоперамидом при COVID-19. А глава Роспотребназдора Анна Попова заявила, что российская вакцина от коронавируса способна защитить от заражения новым штаммом инфекции, пишет агентство Nation News. Тем временем глава центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что препарат, созданный на основе антител к коронавирусу SARS-CoV-2, нельзя будет купить в аптеке, передает «Федеральное агентство новостей».
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