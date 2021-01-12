Врач назвал лекарства, которые опасно принимать при коронавирусе

При коронавирусной инфекции необходимо отказаться от антидиарейных препаратов с лоперамидом. Об этом рассказал доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин.
По его словам, такие медикаменты замедляют работу кишечника. Это, как выяснил ученый, мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Врач посоветовал продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу. Кроме того, следует отказаться от лекарств-ингалаяторов. Шаффцин призвал не использовать их, если нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму. Специалист пояснил, что любой препарат, содержащий фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев.
«Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток», — передает слова доктора РИА «Новости». Шаффцин добавил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением.
Ранее сообщалось, что входящий в состав многих лекарственных препаратов для лечения кашля корень солодки способен подавлять развитие коронавируса. Как отметили немецкие ученые, активным веществом корня солодки, препятствующим развитию вируса, является глицирризиновая кислота.
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