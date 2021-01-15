15 января 2021
14 января 2021

В Свердловской области перекрыли движение из-за неубранного снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
Владелец дороги пока не устранил нарушение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Свердловской области приостановлено движение автобусов из-за плохого состояния дорог. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«В связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и непринятием владельцем автодороги своевременных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, 16 января с 11 часов временно ограничено движение маршрутных транспортных средств на автодороге Ачит — Месягутово в направлении республики Башкортостан. Данное ограничение будет действовать до устранения недостатков», — сообщили в Госавтоинспекции региона.

Сейчас инспекторы ГИБДД обследуют и другие трассы Свердловской области. В случае выявления недостатков, угрожающих безопасности автомобилистов, будут введены новые ограничения.

Число аварий из-за плохого состояния дорог в Свердловской области, по данным региональной Госавтоинспекции, увеличилось. Водителей призывают не выезжать на трассы без крайней необходимости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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