В Свердловской области перекрыли движение из-за неубранного снега

Владелец дороги пока не устранил нарушение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Свердловской области приостановлено движение автобусов из-за плохого состояния дорог. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«В связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и непринятием владельцем автодороги своевременных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, 16 января с 11 часов временно ограничено движение маршрутных транспортных средств на автодороге Ачит — Месягутово в направлении республики Башкортостан. Данное ограничение будет действовать до устранения недостатков», — сообщили в Госавтоинспекции региона.

Сейчас инспекторы ГИБДД обследуют и другие трассы Свердловской области. В случае выявления недостатков, угрожающих безопасности автомобилистов, будут введены новые ограничения.

Число аварий из-за плохого состояния дорог в Свердловской области, по данным региональной Госавтоинспекции, увеличилось. Водителей призывают не выезжать на трассы без крайней необходимости.