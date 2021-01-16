В Германии выбрали нового лидера правящей партии. Он поддерживал Россию

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Новый лидер партии ХДС Армин Лашет считает «Северный поток — 2» именно экономическим проектом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Премьер-министр федерально земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет возглавил правящую в Германии партию «Христианско-демократический союз» (ХДС). Когда политик был председателем комитета по внешней политике в Европейском парламенте, он активно разрабатывал идею создания общего пространства от Лиссабона до Владивостока. Также Лашет участвовал во многих конференциях, посвященных российско-германским отношениям.

«Делегаты онлайн-съезда „Христианско-демократического союза“ (ХДС) в субботу выбрали премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета новым председателем партии — он получил 521 голос», — пишет ТАСС. Помимо Лашета на пост главы ХДС претендовал бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц. На новом посту Лашет поведет ХДС на парламентские выборы в Германии, которые пройдут в этом году. Отмечается, что Лашет наиболее идеологически близок с Ангелой Меркель и может продолжить ее партийную политику, уточняет РИА «Новости».

Как пишет «Национальная служба новостей», глава правящей партии в Германии становится кандидатом на пост канцлера ФРГ. Однако это не является обязательным условием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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