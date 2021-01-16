Ученый: в чем странность коронавируса, найденного в продуктах

Тесты ПЦР могут выявить следы вирусов на поверхностях и продуктах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ферменты, которые присутствуют в молочных продуктах, могут уничтожать оболочку коронавируса. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Около пяти тысяч упаковок мороженого китайского производителя оказались заражены коронавирусом. Оно было изготовлено из сухого молока и сыворотки с Украины и Новой Зеландии.

«То, что в молоке выявили — это удивительная вещь, потому, что в нем есть множество ферментов, которые вирусную оболочку должны разрушить», — сказал Нетесов. Он считает, что в мороженом могли обнаружить не сам вирус, а всего лишь вирусную нуклеиновую кислоту. Вирусолог подчеркнул, что все вирусы гораздо лучше выживают в холоде. Методы ПЦР, которыми их выявляют, очень чувствительны, поэтому такими тестами обнаруживаются даже их следовые количества, объяснил специалист.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев выразил похожее мнение касательно данного вопроса. Он подчеркнул, что основным каналом заражения для человека является другой человек. «Если частички вируса находят на продуктах или на поверхностях, то не значит, что этого хватит для того, дабы заразиться», — сказал эксперт.

Ранее специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружили живой COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов, пишет RT. Они считают, что такой контакт может привести к заражению.