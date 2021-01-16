Телеканал «Царьград» выпустил расследование о соратницах Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Телеканал «Царьград» выпустил первую часть расследования о блогере Алексее Навальном, в котором рассказывается о его близких отношениях с соратницами. Журналисты выяснили, что Навальный получает фотографии интимного содержания от поклонниц, среди которых лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Кроме этого, журналисты раскрыли нестыковки в истории об обучении блогера в Йельском университете.

«Наше расследование про Алексея Навального вскрыло очень неприятные факты о его личной жизни, в которой много дам, соратниц Навального», — сообщает «Царьград». Отмечается, что одной из поклонниц Навального является Васильева, которая возглавляет проект блогера «Альянс врачей». СМИ опубликовало фотографии и других девушек, присылавших в WhatsApp Навального фото своих обнаженных тел.

«Царьград» подчеркивает, что жена Навального Юлия может забрать эти фотографии, связавшись с представителями телеканала. Там отметили, что семья блогера создает впечатление благополучной, поэтому журналисты не размещают все кадры одновременно, а дают Юлии шанс изъять фото при условии, что она пообещает не вести оппозиционную деятельность в России. Представители «Царьграда» заявили, что в их распоряжении находится большое количество фотографий, среди которых интимные снимки, сделанные самим Навальным. URA.RU не удалось получить комментарий представителей Навального и Анастасии Васильевой.

Журналисты «Царьграда» также нашли нестыковки в заявлениях Навального об обучении в Йельском университете (США). Блогер заявил, что не платил за обучение, хотя журналисты нашли чеки, подтверждающие обратное. Журналисты телеканала пообещали выяснить, откуда у Навального появились деньги на обучение в престижном вузе.

Ранее член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков и политолог Марат Баширов поделились с URA.RU мнением, что Юлия может занять место Навального. Политолог считает, что она исполнит роль экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в России.