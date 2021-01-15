Политологи предрекли жене Навального судьбу Тихановской

Алексей Навальный может сделать из своей жены вторую Светлану Тихановскую, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Жена блогера Алексея Навального Юлия займет место своего мужа, если его арестуют после прибытия в Россию. Она может повторить судьбу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, чей муж тоже был арестован. Таким мнением с URA.RU поделились член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков и политолог Марат Баширов.

Ситуация, при которой Юлия Навальная окажется на первом плане, может произойти, однако, эта комбинация не будет успешной, считает Комков. «Я думаю, что это похоронит бренд Навального, итак сильно потрепанный за последние годы. Избиратели не любят, когда их дурачат, не любят, когда это происходит. А здесь человек не вовлечен в повестку, но, тем не менее, заявляет о себе, как о политическом акторе. А ведь политическое акторство это, все-таки, некая повестка и некоторая политическая история», — объяснил член Общественной палаты РФ.

Если Алексей Навальный «окажется за решеткой», то другого выбора, как выводить Юлию на первый план у его команды не останется, уверен Баширов. По его словам, это может испортить жизнь самой жене блогера. «У них [Навальной и Тихановской — ред.] есть яркие мужья, которые занимались оппозиционной деятельностью, а они были невольно вытолкнуты в политическую борьбу. Эта история испортит ей [Навальной — ред.] жизнь, испортит жизнь ее детям. Одно дело быть женой оппозиционера, другое дело самой идти в политику», — подчеркнул политолог.

URA.RU обратилось за комментариями по данному поводу к пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш и жене блогера Юлии. На момент публикации ответов не последовало.

На этой неделе Навальный объявил, что 17 января вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение. Однако во ФСИН заявили, что намерены задержать блогера. По мнению политологов, решение блогера связано с попыткой избежать тюрьмы.

Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты Белоруссии в 2020 году после того, как был задержан ее муж, блогер Сергей Тихановский. Женщина возглавила оппозиционное движение в стране. По официальным данным на президентских выборах в августе 2020 года она набрала чуть больше 10% голосов, после чего в республике начались многочисленные акции протеста, которые продолжаются до сих пор.