Экономист раскрыл, как безбедно жить на пенсию от государства

Назван способ безбедной жизни на государственную пенсию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После выхода на пенсию россияне должны продолжать работать, а получаемые выплаты откладывать. Такой способ безбедной жизни назвал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«Весь этот период (10 лет после пенсии) можно получать пенсию и продолжать работать. Даже если будете жить на одну зарплату, а пенсию накапливать, то через десять лет совокупный доход будет выше предложения от государства», — цитирует Сафронова Nation News.

Он отметил, что при правильных расчетах и зарплате выше 100 тысяч рублей россияне могут получать высокие страховые пенсии. Сафронов напомнил, что получение удвоенной страховой пенсии также гарантировано депутатом, высокопоставленным госслужащим или военнослужащим.

Ранее руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что пенсионеры, которые до 2019 года получали 25 тысяч рублей в месяц, в новом году начали получать больше 30 тысяч рублей. По его словам, этому способствуют высокие зарплаты, официальных стаж и поздний выход на пенсию, позволяющий заработать прибавку, передает «Национальная служба новостей».