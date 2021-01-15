Раскрыто условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

Пенсионеры, которые до 2019 года получали 25 тысяч рублей в месяц, в новом году начали получать больше 30 тысяч рублей. Однако таких пенсионеров в России крайне мало, рассказал руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.
Эксперт объяснил, что пенсия состоит из фиксированной выплаты, установленной в едином размере для всех. Остальная сумма рассчитывается исходя из заработанных за всю жизнь индивидуальных пенсионных коэффициентов. «Чем больше „белая“ зарплата, которую получал человек, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал и тем выше его возможная пенсия», — цитирует Биезбардиса «Прайм».
По словам аналитика, увеличить размер будущей пенсии можно за счет премиальных коэффициентов при отсрочке выхода на пенсию. При выходе на пенсию позднее на пять лет прибавка составит 40%, а если позднее на 10 лет, то выплаты будут больше в два раза. Помимо этого, пенсионные коэффициенты добавляются за социально значимую деятельность — например, уход за 80-летним пенсионером, инвалидом I группы или ребенком-инвалидом. Также коэффициенты начисляются за каждый год ухода за ребенком до 1,5 лет.
Как ранее сообщил экономист Александр Сафонов в разговоре с агентством Nation News, ощутимость форсированной индексации пенсий в 2021 году напрямую зависит от ее текущего размера, а значит те, у кого она была больше, получат более значительную прибавку. Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года, передает «Национальная служба новостей».
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