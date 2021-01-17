В аэропортах Москвы отменили десятки рейсов

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Отмену авиарейсов связали с погодными условиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 40 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

«В аэропорту Внуково задержано девять рейсов, четыре отменено. В Домодедово 17 рейсов задержано, один отменен. В аэропорту Шереметьево 11 рейсов задержано, два отменено», — свидетельствуют данные сервиса.

Пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов рассказал URA.RU, что ситуация с задержкой и отменой авиарейсов связана с погодными условиями. Обе взлетно-посадочные полосы работают в штатном режиме, однако на них нужно убрать снег. «В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолета. В связи с этим возможны корректировки времени вылета», — сообщил представитель аэропорта.

В пресс-службе международного аэропорта Внуково URA.RU не удалось получить оперативный комментарий по обстановке. Представители аэропорта не взяли трубку.

Ранее в Москве и Московской области синоптики объявили «желтый» уровень опасности. «Впереди Москву ждут сильные морозы», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.

О морозах в столичном регионе предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд еще 11 января. «Да, наступают опасные явления — экстремально холодная погода. Под таким названием понимается ситуация, когда в зимнее время температура как минимум на 7 градусов ниже нормы», — сообщает RT со ссылкой на Вильфанда.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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