На Москву надвигаются аномальные морозы и штормовой ветер

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Ожидается, что столбик термометра опустится почти до — 30 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Московской области ожидается сильный ветер, мороз и гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Желтый — это второй уровень погодной опасности, который обозначает потенциально опасную погоду», — пишет портал «Подмосковье сегодня». Ожидается, что температура воздуха может опуститься ниже -28 градусов. По данным Гидрометцентра, скорость ветра ожидается до 15 метров в секунду. Предупреждение об опасности из-за гололеда будет действовать до 18 января.

Некоторое время назад научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на Россию надвигаются аномальные морозы. Он уточнил, что в Москве и регионах Урала температура будет значительно ниже нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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