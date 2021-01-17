17 января 2021

Захарова жестко ответила на заявления Запада о Навальном

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам заняться проблемами в своей стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывания зарубежных деятелей о ситуации с Алексеем Навальным. Она посоветовала политикам заняться проблемами в своей стране.

«Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook. По ее мнению, опубликованные комментарии, были заранее заготовлены.

Ранее ФСИН приняла решение об объявлении в розыск блогера Алексея Навального после заявлений представителей немецкой клиники «Шарите» о выздоровлении пациента. Несмотря на то, что блогера выписали из больницы 23 сентября 2020 года, он не явился в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Теперь Навальный будет находиться под стражей до решения суда. МИД Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от российских властей освободить Навального. В противном случае РФ пригрозили санкциями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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