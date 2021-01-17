В Европе отреагировали на арест Навального

В Европе призывают освободить Навального Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

МИД Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от российских властей освободить блогера Алексея Навального. В противном случае РФ пригрозили санкциями. Такое заявление опубликовал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — говорится в сообщении.

Также возмущен задержанием Навального глава Евросовета Шарль Мишель. Он назвал ситуацию неприемлемой и призвал российские власти отпустить блогера. Тем временем политолог Сергей Марков отметил: несмотря на защиту Запада, в России у Навального недостаточно сторонников. «Навального активно поддерживает Запад как своего союзника — да. Но Навальный пользуется очень маленькой поддержкой внутри России, потому что общественное мнение рассматривает его как агента интересов враждебных России чужих стран», — написал он на своей странице в Facebook.

Самолет авиакомпании «Победа», на котором летел Навальный, должен был приземлиться в аэропорту Внуково вечером 17 января. Но из-за поломки снегоуборочной техники на посадочной линии судно перенаправили в Шереметьево. По прилете блогера задержали. После этого ФСИН выступила с официальным заявлением. Ведомство напомнило, что блогер многократно нарушил условия испытательного срока. Заседание по делу Навального состоится 29 января в Симоновском суде Москвы. До решения суда он будет находиться под стражей.