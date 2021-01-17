Россияне рискуют остаться с грязной водой в жилых домах

Речь идет о домах с открытой системой теплоснабжения, то есть тех, где в кранах и батареях течёт одна и та же вода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России около 60% жилых зданий могут остаться с грязной горячей водой. Речь идет о домах с открытой системой теплоснабжения, то есть тех, где в кранах и батареях течёт одна и та же вода.

В 2011 году кабмин принял поправку в закон, по которой горячая вода для кранов и для батарей в жилых домах должны подаваться раздельно. Однако существенных шагов для ее реализации до сих пор не предпринято. С 1 января 2022 года эксплуатация централизованных открытых систем теплоснабжения станет незаконной. В Минэнерго сообщили, что до этого срока все необходимые мероприятия провести не удастся. «С учетом ретроспективного анализа темпов закрытия открытых систем горячего водоснабжения до 1 января 2022 года невозможно провести все необходимые мероприятия», — пояснили «Известиям» в Минэнерго.

Сейчас Минстрой планирует внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного перехода к закрытым системам. Документ внесен на рассмотрение Правительства РФ. Предполагается, что кабмин утвердит порядок оценки экономической эффективности, без которой переход осуществить будет невозможно. Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин заявил, что в открытых системах горячая вода проходит химическую подготовку и нагревается на тепловых электростанциях и котельных, может не соответствовать санитарным требованиям и быть вредной для здоровья.

Ранее сообщалось, что россияне имеют право требовать перерасчет, если им предоставили некачественные услуги ЖКХ. К ним относятся грязная вода или холодные батареи зимой. Необходимая температура горячей воды 60-70 градусов. При этом допустимы отклонения на пять градусов ночью, на три — днем. Каждые плюс или минус три градуса снижают размер платежа на 0,1 процента за час нарушения. Если температура воды ниже 40 градусов, то за время ее подачи жильцы должны платить по тарифу как за холодную.