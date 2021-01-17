17 января 2021

Аналитики предрекли массовое банкротство россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Прирост по сравнению с 2020 составит 65% — до 250 тысяч заявок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2021 году ожидается увеличение числа заявлений о признании физических лиц банкротами. Такое заявление сделали эксперты консалтинговой компании GRM.

Прирост по сравнению с 2020 составит 65% — до 250 тысяч заявок. При этом в прошлом году число заявлений о признании физических лиц банкротами превысило 157 тысяч — почти на 64% больше, чем в 2019 году. «Начиная с июля 2020 года мы стали фиксировать не менее 15 тыс. поданных заявлений о банкротстве ежемесячно», — рассказал ТАСС финансовый консультант Сергей Новиков.

Кроме того, эксперты отмечают повышение внимания к процедуре реструктуризации долгов, что свидетельствует о возросшем доверии общества к этой процедуре. «Удельный вес случаев урегулирования задолженности посредством реструктуризации долга вырос по сравнению с 2019 годом в четыре раза, или на 8%, от общего количества поданных заявлений банкротстве», — сообщили в GRM.

После новогодних каникул в России закончилось действие моратория на банкротства по заявлению кредиторов против должников. С 11 января заемщики могут возбуждать дела о банкротстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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