В Тюменской области ужесточили контроль за соблюдением карантина

За нарушения масочного режима наказаны 1354 человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Тюменской области стали чаще наказывать за нарушения масочного режима. Об этом в социальных сетях сообщают жители области. Всего с начала января за игнорирование требований режима повышенной готовности в регионе были наказаны 1354 человека.

«Полиция предъявила мне претензии по поводу нахождения в ТРЦ без маски. Начали утверждать, что это административное правонарушение. Отстали после того, как сами себе зачитали статью 417 постановления правительства. Позже узнал, что многие ведутся и подписывают протоколы, что были без маски и виноваты в этом. А потом оплачивают штрафы», — написал один из тюменцев в городском паблике соцсети «ВКонтакте».

Источник агентства в правоохранительных структурах в беседе с агентством пояснил, что более серьезное внимание к соблюдению масочного режима со стороны силовиков — это общероссийская тенденция. «Наказывать за нарушение масочного режима стали чаще и в Москве, и в регионах. Причем, в некоторых городах силовики не стесняются применять к нарушителям силу», — пояснил инсайдер URA.RU на условиях анонимности.

В региональном оперативном штабе отметили, что с начала января в Тюменской области из-за несоблюдения требований режима повышенной готовности было заведено 1354 дела об административных правонарушениях. «С 4 января проверено более 7 тысяч граждан, подлежащих самоизоляции. Всего в январе заведено 1354 дела об административных правонарушениях», — ответили там агентству.