17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

Мэрия в ЯНАО предупредила жителей о падении частей ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, спутник, запуск ракеты, ВМФ, космодром плесецк, ракета-носитель, глонасс-м, союз-21б, в небе
В Ямальском районе упадет отделяющаяся часть ракеты Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В Ямальском районе, между Яр-Сале и Порц-Яхой, 2 или 3 февраля должна будет упасть отделяющаяся часть ракеты. Ее запустят с космодрома «Плесецк». Об этом сообщается в официальной группе администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

«Просим жителей района в период со 2 по 3 февраля воздержаться от поездок в направлении Порц-Яхи. Населенным пунктам ничего угрожать не будет, такие мероприятия на территории района проводятся более 20 лет. Перед пуском ракеты район падения будет обязательно обследован», — говорится в сообщении.

В отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ямальского района агентству пояснили, что подобное происходит уже не первый раз — есть четко отработанная схема. Все жители уведомляются о падении отделяющейся части ракеты. В предполагаемый участок падения вылетает вертолет с военным и сотрудниками отдела ГО и ЧС. Вертолетом эвакуируются коренные жители, ведущие кочевой образ жизни, и жители населенных пунктов, находящихся в возможном радиусе приземления ракеты. После падения производятся все необходимые процедуры и людей доставляют обратно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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