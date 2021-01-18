Пермских депутатов в Госдуму выберут по новым правилам

Инсайдер: в Пермском крае на выборах в Госдуму за один мандат будет бороться несколько провластных кандидатов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Пермском крае по одному избирательному округу в Госдуму будет несколько провластных кандидатов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что из Москвы поступила установка — исключить сепарацию на этапе выдвижения.

«Будут согласовывать выдвижение всем. Не будет одного кандидата от власти практически с гарантированным прохождением в Госдуму. Если кратко, то [Кремль] устроит любой лояльный», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что подобный правила хотели ввести еще в 2016 году, но не ввели.

По словам источника агентства, в этом же году, картина, когда два действующих депутата-единоросса в полную силу будут биться за один мандат, станет вполне нормальной. Другой источник, близкий к исполнительным органам власти, пояснил URA.RU, что подобные решения могут приниматься исключительно на уровне федерации. При этом решение о допуске того или иного выдвинутого кандидата до выборов будет приниматься крайизбирком на основе представленных документов.

Политтехнолог Юрий Исаев в беседе с корреспондентом URA.RU пояснил, что подобные схемы уже применялись политическими администраторами применительно к отдельным избирательным округам в различных регионах. «Вопрос подбора людей по каждому округу обычно прорабатывается на уровне администрации президента. Здесь стоит вопрос масштаба. Просто чего-то в 2016 году было больше, а чего-то — меньше», — уточнил Исаев. В пресс-службе краевой администрации от комментариев воздержались.