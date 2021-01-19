Профессор РАН: можно ли лечить COVID с помощью крови привитых

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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, прививка, прививочный кабинет, вакцинация, спутник v, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
Через три недели после вакцинации использование плазмы крови становится безопасным, сказал Симон Мацкеплишвили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

К переливанию плазмы крови вакцинированных от коронавируса людей для лечения пациентов с COVID-19 стоит относиться с осторожностью, особенно в случае применения вакцины «Спутник V». Об этом заявил врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили.

При этом эксперт подчеркнул, что при использовании других отечественных вакцин, использование плазмы крови более приемлемо. «После использования любых препаратов, содержащих живые, в том числе ослабленные вирусы, донорство плазмы в ближайшее время после вакцинирования нежелательно, даже несмотря на использование современных технологий инактивации возможных патогенов», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на Мацкеплишвили. Он добавил, что через три недели после вакцинации использование плазмы становится безопасным.

Профессор РАН сказал, что в России плазма крови используется для лечения пациентов с COVID-19 при средних и тяжелых случаев. При этом в США, отметил Мацкеплишвили, нельзя использовать плазму крови переболевших людей для лечения COVID-19, однако можно применять тромбоциты или эритроциты.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что в мире нет единого мнения о том, насколько эффективен такой метод лечения. «Вне зависимости от протоколов использования, имеются крайне противоречивые результаты лечения больных COVID-19 плазмой крови переболевших доноров. Что же касается использования плазмы вакцинированных людей, то таких данных нет вообще», — заключил Мацкеплишвили.

Ранее сообщалось, что в страны Евросоюза могут ввести паспорта о прививке против коронавируса. Путешествия будут доступны только тем, кто прошел вакцинацию. Глава Минздрава РФ отметил, что масочный режим в стране будет снят, когда сформируется популяционный иммунитет к COVID-19, пишет «Федеральное агентство новостей». Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет однозначных данных о том, что коронавирус может стать сезонными заболеванием, пишет VSE42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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