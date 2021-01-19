Профессор РАН: можно ли лечить COVID с помощью крови привитых

Через три недели после вакцинации использование плазмы крови становится безопасным, сказал Симон Мацкеплишвили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К переливанию плазмы крови вакцинированных от коронавируса людей для лечения пациентов с COVID-19 стоит относиться с осторожностью, особенно в случае применения вакцины «Спутник V». Об этом заявил врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили.

При этом эксперт подчеркнул, что при использовании других отечественных вакцин, использование плазмы крови более приемлемо. «После использования любых препаратов, содержащих живые, в том числе ослабленные вирусы, донорство плазмы в ближайшее время после вакцинирования нежелательно, даже несмотря на использование современных технологий инактивации возможных патогенов», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на Мацкеплишвили. Он добавил, что через три недели после вакцинации использование плазмы становится безопасным.

Профессор РАН сказал, что в России плазма крови используется для лечения пациентов с COVID-19 при средних и тяжелых случаев. При этом в США, отметил Мацкеплишвили, нельзя использовать плазму крови переболевших людей для лечения COVID-19, однако можно применять тромбоциты или эритроциты.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что в мире нет единого мнения о том, насколько эффективен такой метод лечения. «Вне зависимости от протоколов использования, имеются крайне противоречивые результаты лечения больных COVID-19 плазмой крови переболевших доноров. Что же касается использования плазмы вакцинированных людей, то таких данных нет вообще», — заключил Мацкеплишвили.

Ранее сообщалось, что в страны Евросоюза могут ввести паспорта о прививке против коронавируса. Путешествия будут доступны только тем, кто прошел вакцинацию. Глава Минздрава РФ отметил, что масочный режим в стране будет снят, когда сформируется популяционный иммунитет к COVID-19, пишет «Федеральное агентство новостей». Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пока нет однозначных данных о том, что коронавирус может стать сезонными заболеванием, пишет VSE42.ru.