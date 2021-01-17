В страны ЕС могут начать пускать только привитых от коронавируса

Путешествия будут доступны только тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Евросоюзе могут ввести паспорта о прививке против коронавируса. Путешествия будут доступны только тем, кто прошел вакцинацию. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться лидерами стран ЕС на следующей неделе.

«Я не исключаю этого», — заявил Мишель, отвечая на вопросы журналистов о введении сертификатов вакцинации, передает РИА «Новости». Однако он подчеркнул, что это очень деликатный вопрос. Во многих странах считают, что вакцинация должна оставаться добровольной, а не обязательной.

По мнению главы Евросовета, важным остается вопрос, когда такой сертификат должен быть реализован. Прежде чем его введение станет уместным, нужно сделать прививки большему количеству людей. Кроме того, ЕС необходимо сотрудничать и с третьими странами по этой теме.

Ранее в Минздраве России сообщили, что власти еще прорабатывают вопрос применения электронных сертификатов, которые выдают людям после вакцинации. Что касается слухов о том, что подобные документы могут стать обязательным условием для выезда за границу, подтверждений этой информации нет. Однако глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что COVID-паспорта появятся в России в 2021 году.