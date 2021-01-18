18 января 2021

В ямальском городе суд вынудил мэрию установить освещение

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, электричество, фонарь освещения, уличный фонарь
Администрация Лабытнанги вынуждена установить освещение в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Лабытнанги проиграла суд с прокуратурой — теперь мэрия должна установить освещение на улицах города. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Еще в феврале прошлого года по данному факту в адрес главы администрации внес представление, однако надлежащих мер к устранению нарушений не принято. В связи с чем прокурор обратился в суд с иском к местной администрации о возложении обязанности оборудовать улицы города искусственным освещением», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил тогда требования прокурора. Мэрия Лабытнанги с таким решением была не согласна и обжаловала его. Но безуспешно — сейчас исполнительный лист по делу передан в службу судебных приставов. Администрации придется выполнить решение суда в принудительном порядке.

В мэрии ситуацию прокомментировали так: «Работа по обеспечению освещения некоторых участков дорог Администрацией города велась на протяжении нескольких лет. За последние 3 года монтаж линий освещения выполнен на участках протяженностью более 6 км».

Ранее URA.RU сообщало, что жители Лабытнанги обратились в прокуратуру из-за того, что их аварийный дом не расселили в положенный срок. Мэрию обязали решить вопрос в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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