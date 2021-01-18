18 января 2021

Из курганской колонии освободился легендарный вор в законе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
После освобождения из курганской колонии вора в законе Артура Краснодарского встречали бывшие осужденные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Российский вор в законе Артур Гарибян, известный как Артур Краснодарский, освободился из курганской колонии №1. Информацию об этом URA.RU сообщил инсайдер из криминального мира.

«Он вышел из колонии на днях. Его самые уважаемые бывшие осужденные на воле встречали», — пояснил осведомленный источник.

Информация об освобождении Артура Краснодарского также размещена на сайте «Прайм Крайм». В ней говорится, что вор в законе вышел на свободу 15 января. В пресс-службе УФСИН России отказались комментировать URA.RU информацию, так как она касается персональных данных осужденных.

Артур Гарибян был коронован в 1997 году, пишет портал «Прайм Крайм». Уроженец Баку был принят в воровскую семью одновременно с Аликом Миналяном по рекомендации Дато Ташкентского. В 2012 году Артура Краснодарского чуть было не раскороновали после конфликта с сочинским законником Гочо.

Гарибян первую судимость по статье за хранение наркотиков получил в 2010 году. Меньше, чем через четыре месяца, он оказался на свободе, получив условный срок. Вскоре за нарушение условного наказания Гарибян был объявлен в розыск. В январе 2018 вора в законе схватили на Кипре, но по дороге в суд ему удалось сбежать. Очередной срок за хранение наркотиков (2 года в колонии общего режима), которые ему назначил Хамовнический суд г. Москвы, Гарибян получил в 2019 году. Сроком окончания отбывания наказания было 15 января 2021 года.

Российский вор в законе Артур Гарибян, известный как Артур Краснодарский, освободился из курганской колонии №1
Фото с сайте «Прайм Крайм»

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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