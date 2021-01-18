Пермяков пять лет незаконно заставляли платить за капремонт дома

Прокуратура внесла представление министру ЖКХ края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Перми пять лет незаконно заставляли уплачивать взносы в фонд капительного ремонта. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры. Надзорный орган установил, что многоквартирный дом на улице Веденеева был необоснованно включен в программу капремонта с 2015 года, а собственникам помещений дома незаконно начислялись взносы и пени.

«Срок уплаты взносов по капремонту для собственников дома был определен региональным оператором на основании недействующей редакции закона Пермского края. Это повлекло незаконное начисление взносов жильцам на сумму свыше 2 млн рублей. По итогам проверки прокуратура края внесла представление заместителю председателя правительства — министру ЖКХ и благоустройства региона [Андрею Кокореву]», — говорится на сайте прокуратуры края.

Отмечается, что дом введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года, а обязанность уплаты взносов в фонд капремонта возникла у собственников лишь в феврале 2020 года. В пресс-службе министерства ЖКХ URA.RU пояснили, что собственникам произведен перерасчет платежей. «Фонд произвел автоматический перерасчет всем собственникам помещения дома по ул. Веденеева, 52 в счет будущих платежей. В квитанциях за январь жители увидят корректную информацию», — сообщили в ведомстве.

Кокорев был назначен министром ЖКХ края в марте 2020 года. До этого он возглавлял министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья.